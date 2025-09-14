RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

पूजनीय सरसंघचालकजी ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा सर्वत्र श्रद्धा का विषय है। कर्मवीर और तर्कवीरों के देश में श्रद्धा और विश्वास का बड़ा स्थान है। जनरल मोटर्स के उदाहरण के द्वारा आपने बताया कि दुनिया विश्वास पर चलती है। हमारे यहाँ का श्रद्धा, ठोस आधार और प्रत्यक्ष प्रतीती के आधार पर बनी है। हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष प्रमाणों की अनुभूति के लिये प्रसार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ श्रद्धा और विश्वास को भवानी-शंकर माना गया है। हमारे यहाँ ज्ञानेंद्रियों से परे भी सत्य की खोज होती रही है। सत्य और सुख, बाहर नहीं मिलता है, सुख अपने अंदर है। हमारे पूर्वजों ने सुख की आंतरिक खोज की, जिसमें सत्य का ज्ञान हुआ।