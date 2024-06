Shashi Tharoor gave this statement regarding Rajiv Chandrashekhar's post about sanyaas : भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव चंद्रशेखर के राजनीति से सन्यास लेने संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। तिरुवनंतपुरम सीट पर अपनी जीत बरकरार रखने वाले कांग्रेस नेता थरूर ने शुरुआती पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि चंद्रशेखर में देश की जनता के लिए सेवा जारी रखने का जज्बा है।