नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ चलेगा देशव्यापी अभियान : शिवराज सिंह चौहान

Shivraj Singh Chauhan's statement on companies making fake pesticides

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भोपाल , रविवार, 17 अगस्त 2025 (20:43 IST)
Shivraj Singh Chauhan News : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को रायसेन जिले में सोयाबीन के खेतों का निरीक्षण करने के बाद नकली कीटनाशक और खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की। खरपतवारनाशक दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने की शिकायत मिलने के बाद चौहान ने ज़िले के छीरखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों की जली फसल देख नाराजगी जताई और किसानों को दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।
 
चौहान ने कहा, यह समस्या सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई किसानों ने ऐसी शिकायतें की हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए वैज्ञानिकों का एक उच्चस्तरीय दल प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा और जांच कर दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चौहान के निर्देश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने तत्काल जांच समिति गठित कर दी। आईसीएआर के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर के निदेशक डॉ. जेएस मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को राहत जरूर मिलेगी और इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
उन्होंने किसानों को पूरा न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि नकली कीटनाशक, खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। (भाषा)
