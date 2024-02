नरसिंह राव को भारतरत्न मिलने का सोनिया ने किया स्वागत, कांशीराम को भी पुरस्कार दिए जाने की मांग

Sonia Gandhi P.V. Welcomed the award of 'Bharat Ratna' to Narasimha Rao : कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव (P.V. Narasimha Rao) को 'भारतरत्न' दिए जाने की घोषणा का शुक्रवार को स्वागत किया। मायावती (Mayawati) ने कांशीराम (Kanshi Ram) को भी भारतरत्न दिए जाने की मांग की है।