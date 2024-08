अफ्रीका में मंकीपॉक्स : दम साधकर बैठे हैं भारतीय निर्यातक, संक्रमण को लेकर जताई यह चिंता

Statement by Indian exporters on monkeypox in Africa : अफ्रीका में मंकीपॉक्स के प्रकोप के बीच भारतीय निर्यातक दम साधकर बैठे हैं, क्योंकि यह महाद्वीप घरेलू निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। निर्यातकों के अनुसार हालांकि कुछ देशों में इस बीमारी का सीमित प्रकोप है, लेकिन अगर यह और देशों में फैल गया तो यह एक चुनौती होगी।