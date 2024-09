Jammu Kashmir Election : मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले- जम्मू-कश्मीर में इतिहास रचा जा रहा है...

Statement of Commissioner Rajiv Kumar regarding Jammu and Kashmir Assembly Elections : मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में इतिहास रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बहिष्कार का आह्वान किया जाता था, वहां आज मतदान केंद्रों के बाहर लोग लंबी कतारों में खड़े हैं।