Budget 2024 : पूर्व वित्त सचिव बोले, बजट में मोदी की गारंटी छाए रहने की उम्मीद

Statement of former Finance Secretary regarding interim budget : सरकार के आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट में 'मोदी की गारंटी' की छाप रहने की संभावना है। इस अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए 'लोकलुभावन योजनाएं' पेश की जा सकती हैं। यह बात पूर्व वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग ने रविवार को कही।