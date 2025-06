मध्यप्रदेश में 2 पत्रकारों की पिटाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को राजी

Case of beating of 2 journalists in MP: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को मध्यप्रदेश सरकार से उन 2 पत्रकारों (2 journalists) की याचिका पर जवाब मांगा जिन्होंने आरोप लगाया है कि रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के कारण राज्य के एक थाने में उनके साथ मारपीट की गई। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की और मध्यप्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।