मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी को SC का बड़ा झटका, धोखाधड़ी का मामला फिर से हुआ शुरू

Supreme Court's blow to Mehul Choksi and his wife : फरार कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज धोखाधड़ी का एक मामला बहाल कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दोनों के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश को दरकिनार कर दिया।