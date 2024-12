मंदिर-मस्जिदों का नहीं होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र से मांगा हलफनामा

Supreme Court says no new mandir masjid suits till Places of Worship Act case heard : सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। अब चार हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित न करें। अगली तारीख तक कोई केस दर्ज न हों, तब तक कोई नया मंदिर-मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा।