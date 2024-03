रिलायंस मेट सिटी में स्वीडिश कंपनी 'साब' लगाएगी हथियार बनाने का संयंत्र

Swedish company will set up a weapons manufacturing plant in Met City : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेट सिटी (Met City) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह भारत में प्रसिद्ध कार्ल-गुस्ताफ वेपन सिस्टम कंपनी 'साब' की पहली मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का घर बन गया है।