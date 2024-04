टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत आएंगे, PM मोदी से करेंगे मुलाकात

Tesla CEO Elon Musk will come to India: इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क इसी महीने भारत आ रहे हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे।