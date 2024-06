India Coal Import : कोयला आयात में 13 फीसदी की बढ़ोतरी, अप्रैल में 2.61 करोड़ टन पर पहुंचा

The country's coal imports increased by 13 percent in April : देश का कोयला आयात अप्रैल, 2024 में 13.2 प्रतिशत बढ़कर 2.61 करोड़ टन पर पहुंच गया है। गर्मियों की शुरुआत के साथ खरीदारों द्वारा नए सौदे करने से कोयला आयात बढ़ा है। बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।