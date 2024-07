भारत में होगा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन

The first global summit of the media and entertainment sector will be held in India : भारत नवंबर में गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ-साथ पहले ‘विश्व दृश्य, श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन’ का भी आयोजन करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का वादा किया है।