Amaranth Yatra : रिकॉर्ड तोड़ रही अमरनाथ श्रद्धालुओं की संख्या, 22 दिनों में 4 लाख को छूने लगा आंकड़ा

The number of Amarnath pilgrims is breaking records : अमरनाथ यात्रा के 22वें दिन गुफा के दर्शन करने वालों की संख्या 4 लाख को छूने लगी थी। यह अब पिछले साल के रिकॉर्ड को पार करने जा रही है। श्रद्धालुओं की रफ्तार को देखते हुए अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड को उम्मीद है कि इस बार यह आंकड़ा 8 लाख को पार कर सकता है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड 2011 की यात्रा में 6.35 लाख के शिरकत करने का है।