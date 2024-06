UP उपचुनाव में कड़े मुकाबले के आसार, NDA के सामने बेहतर प्रदर्शन की चुनौती

There is a possibility of a tough fight in the Uttar Pradesh Assembly by-election : हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले विपक्षी गठबंधन 'INDIA' के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब 10 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं साथ ही सत्तारूढ़ दल के समक्ष अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने का दबाव है।