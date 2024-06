Axis My India के Exit Poll क्यों हुए गलत, प्रदीप गुप्ता ने बताया यह कारण...

Pradeep Gupta gave this statement regarding the exit poll : 'एक्सिस माई इंडिया' के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने अपने 'एग्जिट पोल' के गलत होने के लिए निर्णय की त्रुटि को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि चुनाव के अंतिम 3 चरणों में उत्तर प्रदेश को हल्के में लेना उन्हें भारी पड़ा।