Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






संचार साथी ऐप को डिलीट करने का होगा ऑप्शन, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई, न जासूसी और न होगी कॉल मॉनिटरिंग

संचार साथी ऐप मैंडेटरी ऐप नहीं: ज्योतिरादित्य सिंधिया

Advertiesment
हमें फॉलो करें Jyotiraditya Scindia

विकास सिंह

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (13:43 IST)
सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी एप के फ्री इंस्टॉल की अनिवार्यता पर सियासी बवाल मचने के बाद अब सरकार की ओऱ से सफाई आई है।  केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर फैल रही गलतफहमियों को साफ किया है। सिंधिया ने कहा कि ऐप पूरी तरह वॉलंटरी है, 'अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल न करें, फोन में रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो डिलीट कर दीजिए.। सिंधिया ने साफ किया कि ऐप को डिलीट करना भी पूरी तरह आपकी मर्जी है. ये कोई मैंडेटरी ऐप नहीं है।
 
webdunia

वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप किसी तरह की जासूसी नहीं करता और न ही आपकी कॉल्स मॉनिटर करता है। इस ऐप का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना है. सरकार की कोशिश है कि ये ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि वे सुरक्षित रहें और फ्रॉड का शिकार न हों।

इससे पहले एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सभी मोबइल कंपनियों को आदेश दिया था कि वह नए स्मार्टफोन मे संचार साथी ऐप इंस्टॉल कके बेचे। सरकार के इस  फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस जासूसी एप बताते हुए सरकार को घेरा था।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर में 27 साल के युवक को हार्ट अटैक, पंचर एक्‍टिवा धकेलते समय आई मौत, कैमरे में कैद हुआ हादसा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels