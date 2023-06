ऐसे हुआ हादसा, पटरी से उतरी कोरोमंडल और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस, फिर मालगाड़ी से टकराई

Major train accident in Odisha; Coromandel Express derails near Bahanaga Station. I pray everyone is safe #Odisha #TrainAccident #CoromandelExpress #TrainAccident



Emergency control room number: HWH - 03326382217

KGP- 8972073925, 9332392339

BLS - 8249591559, 7978418322 pic.twitter.com/rBsEji2Wcr