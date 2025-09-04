ट्रंप का पत्रकार को घटिया जवाब, भारत पर टैरिफ लगाकर रूस पर एक्शन लिया ना...

US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगता मति मारी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने के लिए वे 8 महीने बाद भी वे कुछ नहीं कर पाए हैं। हालांकि वे अपने ऊल-जुलूल बयानों के लिए जरूर सुर्खियां बटोर रहे हैं। गुरुवार को पोलैंड के एक पत्रकार ने रूस पर एक्शन से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत ही वाहियात जवाब दिया। ट्रंप के इस जवाब को सुनकर कोई भी अपना माथा पकड़ सकता है।

पत्रकार पर ही भड़क गए : दरअसल, पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप उनसे पूछा था कि आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद रूस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ट्रंप ने बड़ा ही बेकार या बेवकूफाना जवाब दिया। उन्होंने पत्रकार से कहा- आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है? मैंने भारत पर टैरिफ लगाया था। जाओ और कोई नई नौकरी ढूंढो।

ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए खिसियाहट भरे जवाब दे रहे हैं। वे पत्रकारों से भी पत्रकारों से भी लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल, अमेरिका पहले भी कह चुका है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इससे रूस को युद्ध जारी रखने के लिए मदद मिल रही है।

कूड़ेदान में जा रहे हैं ट्रंप : यूजर्स ने इस पोस्ट पर बहुत ही रोचक अंदाज में जवाब दिए। राजीव लोचन त्रिवेदी ने लिखा- इस समय ट्रंप एक पागल कुत्ते की तरह हैं, जो सच बोलने वाले को काटता है। दरअसल ट्रंप की कीमत उनके अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है और इसी अहंकार के कारण वे अज्ञानता में हैं। इसी अज्ञानता के कारण वे एक-एक करके बड़ी भूल करते जा रहे हैं और वे और उनका देश, दोनों ही विश्व राजनीति के कूड़ेदान में जा रहे हैं। उनकी पहली भूल थी खुद को एलन मस्क से अलग कर लेना, दूसरी भूल थी भारत को कनाडा जैसा समझना, तीसरी भूल थी चीन पर अनावश्यक टैरिफ लगाना और चौथी भूल थी भारत पर अनावश्यक रूप से अत्यधिक टैरिफ लगाना। अब उनकी आजादी का एक रास्ता यह है कि वे अपने देश की भलाई के लिए आत्महत्या भी कर सकते हैं।

अंकित ने लिखा- ट्रंप का पत्रकारों पर भड़कना इस बात को नहीं छिपाएगा कि उन्होंने रूस के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। एक अन्य हैंडल से लिखा गया- रूस पर बोलने से कतराना और भारत पर गुस्सा उतारना, यही है ट्रम्प की पॉलिसी। कई अन्य यूजर्स ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह अपनी नाकामियों को छिपा नहीं सकते।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala