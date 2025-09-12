14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णोदेवी यात्रा, श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से की यह अपील

Mata Vaishno Devi Yatra News : लगभग 20 दिन बंद रहने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर यानी रविवार से फिर से शुरू होने वाली है। श्राइन बोर्ड के अनुसार, तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र साथ रखें। इसके साथ ही निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। यात्रा के समय आरएफआईडी-आधारित ट्रैकिंग कार्ड पहनना भी अनिवार्य होगा। 18 दिनों से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रहने की वजह से कटड़ा बेस कैंप पूरी तरह सुनसान है। हालांकि कुछ लोग ‘दर्शनी ड्योढ़ी’ (मंदिर के रास्ते का मुख्य प्रवेश द्वार) पर पूजा-अर्चना करते रहे हैं।