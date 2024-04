दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे देश के नए नौसेना प्रमुख, 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार

Dinesh Kumar Tripathi will be the new Navy Chief of the country : वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने पर 30 अप्रैल को वह नया पदभार संभालेंगे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी का करीब 30 वर्ष का लंबा और विशिष्ट करियर रहा है।