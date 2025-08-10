Festival Posters

Weather Update : जोर पकड़ेगा मानसून, बंगाल से मध्यप्रदेश तक फिर होगी भारी बारिश

दिल्ली में आज भी आसमान में बादल छाए रहने तथा तेज बारिश होने का अनुमान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 10 अगस्त 2025 (09:26 IST)
Weather Update : दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में शनिवार को अच्छी बारिश हुई। 12-14 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। इससे पूर्वी राज्यों में बारिश बढ़ेगी और फिर मध्य, पश्चिम व दक्षिण भारत में मानसून दोबारा जोर पकड़ेगा।
 
मौसम एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में इस सिस्टम के बनने से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। मानसून ट्रफ से जुड़ने के बाद इसका असर और विस्तार होगा, जिससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कोंकण व गोवा में जोरदार मानसून बारिश लौटेगी।
 
दिल्ली में जनजीवन अस्त-व्यस्त :  राष्ट्रीय राजधानी में रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार रात से लगातार बारिश जारी रही, जिससे शहर का अधिकांश हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और कई आवासीय कॉलोनियों में पानी भर गया। रिंग रोड, आनंद पर्वत, न्यू रोहतक रोड, जखीरा रेलवे अंडरपास, जीटीके डिपो, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, पंचकुइयां मार्ग, मथुरा रोड, शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर में जलभराव और भारी यातायात जाम की सूचना मिली। 
 
जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) मेट्रो स्टेशन गेट नंबर एक के पास पेड़ उखड़ जाने के कारण दयाल सिंह कॉलेज रोड पर वाहन रेंगते रहे और जलभराव के कारण जाकिरा अंडरपास बंद रहा। आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास, राम बाग रोड और अन्य जलमग्न हिस्सों पर यातायात को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। मौसम विभाग ने आज भी आसमान में बादल छाए रहने तथा अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। जैतपुरा में दीवार गिरने से 7 लोग मारे गए।
 
राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम : राजस्थान में शनिवार को कई स्थानों पर बारिश हुई। 12 अगस्त तक राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है जबकि दूसरे सप्ताह यानी 15 से 21 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है।  इस अवधि में राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होगी।
 
हिमाचल प्रदेश में अलर्ट :  शनिवार को हिमाचल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। नैना देवी में 112.4 मिलीमीटर, पंडोह में 102 मिलीमीटर, रायपुर मैदान में 74.6 मिलीमीटर, पच्छाद में 67 मिलीमीटर, नारकंडा में 66.5 मिलीमीटर, कुफरी में 65.7 मिलीमीटर, कसौली में 65.5 मिलीमीटर, नाहन में 49.3 मिलीमीटर और सोलन में 45.6 मिलीमीटर बारिश हुई।

शिमला स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है जबकि सोमवार से बुधवार तक के लिए दो से चार जिलों में मूसलाधार बारिश के अनुमान के मद्देनजर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से 362 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। 
