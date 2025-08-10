Weather Update : जोर पकड़ेगा मानसून, बंगाल से मध्यप्रदेश तक फिर होगी भारी बारिश

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम : राजस्थान में शनिवार को कई स्थानों पर बारिश हुई। 12 अगस्त तक राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है जबकि दूसरे सप्ताह यानी 15 से 21 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। इस अवधि में राज्य के दक्षिणी भागों में सामान्य से अधिक व शेष भागों में सामान्य के आसपास बारिश होगी।