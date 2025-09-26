Navratri

Weather Update : मानसून की विदाई के बीच इन 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (12:35 IST)
Weather Update : ओडिशा में बने अवदाब की वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ ही मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के भी कई हिस्से से मानसून की विदाई हो जाएगी।
 
बंगाल में 7 दिन बारिश का अलर्ट : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले सात दिन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। 27 सितंबर को दक्षिण 24 परगना और झाड़ग्राम जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने कहा कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और शनिवार को यह दक्षिण ओडिशा-आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर सकता है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे रविवार तक पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के निकट समुद्र में न जाएं क्योंकि मौसम के कारण समुद्र की स्थिति बहुत खराब हो सकती है।
 
ओडिशा में भारी से अति भारी बारिश अलर्ट : ओडिशा में गुरुवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। आईएमडी ने 27 सितंबर को एक संभावित अवदाब (बहुत कम दबाव वाला क्षेत्र) के दक्षिणी तट को पार करने पर राज्य में भारी से अति भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। ओडिशा सरकार ने राज्य में भारी से अति भारी बारिश होने के पूर्वनुमान के मद्देनजर बृहस्पतिवार को 18 जिलों के जिलाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने का आदेश दिया। 

केरल के 7 जिलों में आरेंज अलर्ट : मध्य और दक्षिणी केरल में भारी बारिश के कारण भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार की सुबह सात जिलों में आरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमतिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इदुक्की और एर्णाकुलम जिलों में सुबह सात बजे से तीन घंटे तक के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही तिरुवनंतपुरम जिले में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है।
 
छत्तीसगढ़ में कैसा है मौसम : रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई हिस्सों में गुरुवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। रायपुर और दुर्ग संभाग के साथ-साथ बिलासपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की भी स्थिति बन सकती है।
 
दिल्ली में मौसम साफ : मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में शहर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहने का अनुमान है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज राजधानी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
