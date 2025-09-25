Dharma Sangrah

Weather Update : यूपी से बंगाल तक कई स्थानों पर भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (11:57 IST)
Weather Update News : देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर थम गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ये राहत ज्यादा दिनों की नहीं है। बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के पास बने सिस्टम का असर अगले सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में दिखाई देगा। IMD ने उत्‍तर प्रदेश और बंगाल समेत कई राज्‍यों में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली में मानसून की लगभग पूरी तरह से विदाई हो चुकी है, जिसकी वजह से राजधानी के लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। आज भी दिल्ली का मौसम बिलकुल साफ रहने वाला है। हालांकि 27 सितंबर को राजधानी में फिर से बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है।

वहीं दिल्ली में मानसून की लगभग पूरी तरह से विदाई हो चुकी है, जिसकी वजह से राजधानी के लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। आज भी दिल्ली का मौसम बिलकुल साफ रहने वाला है। हालांकि 27 सितंबर को राजधानी में फिर से बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में जहां कुछ जिलों में हल्की बारिश का दौर चल रहा है वहीं मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है। 4 जिले नीमच, भिंड, मुरैना और श्योपुर से मानसून ने विदाई ले ली है।

गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक-दो दिन में प्रदेश के कुछ क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के पास बने सिस्टम का असर अगले सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में दिखाई देगा। इसके असर से उत्तर-पूर्व भारत, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले दो-तीन दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों से तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। उत्तर ओडिशा और इसके आसपास के उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और गंगीय पश्चिम बंगाल पर एक निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा हुआ चक्रवाती घेरा समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा है।

लगभग 25 सितम्बर को उत्तर-पश्चिम और इससे लगे मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 26 सितम्बर तक अवदाब में बदल सकता है और 27 सितम्बर को दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है।
उत्तर ओडिशा और इसके आसपास बने चक्रवाती घेरे से तेलंगाना तक, ओडिशा से होकर, 4.5 से 5.8 किमी ऊँचाई तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। मध्य महाराष्ट्र के मध्य भागों में समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर तक एक चक्रवाती घेरा बना है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। उत्तर आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई।

गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दक्षिण-पूर्व राजस्थान के उत्तरी भागों, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु में हल्की बारिश दर्ज की गई।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, दक्षिण मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है।
