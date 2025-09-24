Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : कोलकाता से मराठवाड़ा तक बारिश का कहर, कई राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Updates

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (11:44 IST)
Weather Update News : देश के अलग-अलग हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी भी कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। कोलकाता में भारी बारिश के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 9 की मौत बिजली का करंट लगने से हुई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 4 दिनों में भीषण बारिश में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। धाराशिव में 159 गांव प्रभावित हुए और 186 पशु मारे गए। हजारों हेक्टेयर खेत में लगी फसलें बर्बाद हो गईं। वहीं दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि पारा बढ़ता ही जा रहा है।

खबरों के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, हालांकि अभी भी कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि पारा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की तरह राजस्थान में भी भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में अच्छी-खासी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
ALSO READ: Weather Update : दिल्ली में 2 दिन में मानसून की विदाई, हैदराबाद पानी पानी, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश में गर्मी : उत्तर प्रदेश में इस समय लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं, हालांकि मौसम विभाग के अनुसार, आज पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आज बिहार का मौसम मिलजुला रहने वाला है। कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कहीं-कहीं धूप भी देखने को मिल सकती है।

आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 26 तारीख तक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 26 और 27 सितंबर को भारी से बहुत भारी हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बागेश्वर, देहरादून, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में अगले 3 दिन तक तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है।
webdunia

कोलकाता में भारी बारिश : कोलकाता में भारी बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को मूसलाधार बारिश से हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई। 90 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं और करीब 90 उड़ानों में काफी देरी हुई। बारिश की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दुर्गा पूजा पर भी बारिश का असर साफ नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
मराठवाड़ा 4 दिनों में भीषण बारिश : महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों में भीषण बारिश में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, कई गांव जलमग्न हो गए, मकान क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों हेक्टेयर खेत में लगी फसलें बर्बाद हो गईं। अभूतपूर्व बारिश के कारण मराठवाड़ा क्षेत्र के बांधों में पानी भर गया है और उनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है।
ALSO READ: Weather Update : मानसून की विदाई के बीच कई राज्यों में बारिश जारी, बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम
राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई में एक बैठक में स्थिति की समीक्षा की जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। मध्यप्रदेश से अभी मानसून की विदाई की संभावना कम है। आज एमपी के 3 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है। इनमें सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार, इस बार भी अक्टूबर में ही मानसून की विदाई की उम्मीद है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, वोट चोरी के मुद्दे पर प्रस्ताव

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels