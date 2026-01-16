rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : घने कोहरे और ठंड से कांपी दिल्ली, इन राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Update

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (11:09 IST)
Weather Update News : मैदानी राज्यों में पहाड़ों जैसी भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे, शीतलहर और ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में घना से घना कोहरा होने की चेतावनी है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में 'गंभीर शीतलहर' चलने की प्रबल संभावना है। साथ ही, अगले 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है।

खबरों के अनुसार, मैदानी राज्यों में पहाड़ों जैसी भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे, शीतलहर और ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में घना से घना कोहरा होने की चेतावनी है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में 'गंभीर शीतलहर' चलने की प्रबल संभावना है।
ALSO READ: Weather Update : दिल्ली में टूटा कई सालों का रिकॉर्ड, इन राज्‍यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट
साथ ही, अगले 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। गुरुवार को दिल्ली के पालम में सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया, जब पालम में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
webdunia

अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कंपकंपाने वाली सर्दी और घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और जारी रहेगा। उत्तराखंड में भीषण ठण्ड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
ALSO READ: Weather Update : राजस्थान और हरियाणा में पारा शून्य के करीब, IMD ने इन राज्यों के लिए दी भीषण ठंड और घना कोहरे की चेतावनी
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दृश्यता में भारी गिरावट आई है। सुबह 6 बजे दृश्यता 800 मीटर थी जो सुबह 7 बजे घटकर 350 मीटर रह गई। स्थिति बनी रहने पर उड़ान संचालन प्रभावित होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लंबे समय से जारी सूखे का अंत होने की संभावना है।

हिमाचल में 16 से 20 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड में 16 से 21 जनवरी के दौरान अलग-अलग स्थानों पर बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। कश्मीर में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, हालांकि यह अभी भी शून्य से नीचे बना हुआ है।
ALSO READ: Weather Update : शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत, बर्फीली हवाओं से कांपे कई राज्य, जानें देशभर का मौसम
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर की ओर बढ़ रहा है जो 16 जनवरी से घाटी के मौसम को प्रभावित कर सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पाला पड़ रहा है,जिसकी वजह से घरों के अंदर भी गलन वाली ठंड महसूस हो रही है।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 24वीं मौत, पीड़ितों से मिलेंगे राहुल गांधी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels