Weather Update : घने कोहरे और ठंड से कांपी दिल्ली, इन राज्‍यों में शीतलहर का अलर्ट

Weather Update News : मैदानी राज्यों में पहाड़ों जैसी भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे, शीतलहर और ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में घना से घना कोहरा होने की चेतावनी है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में 'गंभीर शीतलहर' चलने की प्रबल संभावना है। साथ ही, अगले 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है।





गुरुवार को दिल्ली के पालम में सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया, जब पालम में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।





अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कंपकंपाने वाली सर्दी और घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और जारी रहेगा। उत्तराखंड में भीषण ठण्ड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दृश्यता में भारी गिरावट आई है। सुबह 6 बजे दृश्यता 800 मीटर थी जो सुबह 7 बजे घटकर 350 मीटर रह गई। स्थिति बनी रहने पर उड़ान संचालन प्रभावित होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लंबे समय से जारी सूखे का अंत होने की संभावना है।

इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दृश्यता में भारी गिरावट आई है। सुबह 6 बजे दृश्यता 800 मीटर थी जो सुबह 7 बजे घटकर 350 मीटर रह गई। स्थिति बनी रहने पर उड़ान संचालन प्रभावित होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लंबे समय से जारी सूखे का अंत होने की संभावना है।





मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर की ओर बढ़ रहा है जो 16 जनवरी से घाटी के मौसम को प्रभावित कर सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पाला पड़ रहा है,जिसकी वजह से घरों के अंदर भी गलन वाली ठंड महसूस हो रही है।

