Weather Update : मौसम ने अचानक ली करवट, कश्‍मीर में भारी बर्फबारी, यहां जमकर गिरे ओले

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 28 जनवरी 2026 (13:32 IST)
Weather Update News : देश के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट ली है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर से लेकर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल तक बारिश, ओले और बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई राज्यों में तेज बारिश के साथ-साथ जमकर ओले बरसे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

कई राज्यों में तेज बारिश के साथ-साथ जमकर ओले बरसे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंड एक बार फिर बढ़ गई है।
मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर सहित 28 जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें श्योपुर, मुरैना, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और पन्ना जैसे जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, लगभग 50 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल-स्पीति और शिमला में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है।
दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। पूर्वोत्तर अरब सागर से पंजाब तक सौराष्ट्र और कच्छ पश्चिम तथा पश्चिमी राजस्थान के पार एक ट्रफ फैला हुआ है, जो औसत समुद्र तल से 1.5 किमी तक फैला है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।
 
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, बिजली और ओलावृष्टि के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है।

आज मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश संभव है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां हो सकती हैं। आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी दर्ज की गई।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि हुई। उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कोंकण-गोवा और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
Edited By : Chetan Gour

