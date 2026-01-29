rashifal-2026

Weather Update : बारिश और भारी बर्फबारी से चमकी ठंड, इन 10 राज्‍यों में IMD का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (11:34 IST)
Weather Update News : पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और देश के कुछ हिस्‍सों में बारिश और शीतलहर से ठंड और चमक गई है। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी से ठंड का असर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में कोहरा, बारिश और यलो अलर्ट के साथ सर्द मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने 10 राज्‍यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राजस्थान में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 10 राज्‍यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राजस्थान में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है।
webdunia

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि शनिवार से मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा तेज उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आज भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, मौसम ठंडा महसूस होगा।
webdunia

मौसम विभाग ने गुरुवार को कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके मुताबिक 31 जनवरी तक मौसम मुख्य रूप से बादल छाए रहने के साथ शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बर्फीली हवाएं चलने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं इनमें से 19 जिलों में ओले भी गिरे।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, राजधानी भोपाल समेत अधिकतर जिलों में कोहरे का अलर्ट है। यही नहीं, बीती रात से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक बार फिर ठंड बढ़ी है।
Edited By : Chetan Gour  

