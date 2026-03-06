Weather Update : इन राज्‍यों में चढ़ने लगा पारा, यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

Weather Update News : मार्च के पहले पखवाड़े में देश के अधिकतर मैदानी इलाकों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से मौसम में अस्थाई बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है, जिससे वहां तापमान में गिरावट आ सकती है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत में 7 मार्च से लगातार एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी होने वाला है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, बंगाल और ओडिशा सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है।

झारखंड में फिलहाल गर्मी बढ़ने का अनुमान है, लेकिन 9 मार्च के बाद कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 8 से 11 मार्च के बीच बारिश की संभावना है। दार्जिलिंग, हुगली, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट उत्तराखंड में भी 8 से 11 मार्च के बीच मौसम बदलने की संभावना है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 7 से 10 मार्च के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें शिमला, मनाली, कांगड़ा, चंबा और मंडी शामिल हैं।

इन राज्यों में बढ़ने लगा तापमान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी गर्मी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में जल्द ही मौसम बदल सकता है।

तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ सकता है। हालांकि मन्नार की खाड़ी के पास बने दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। आज गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों और कल कोंकण के कुछ इलाकों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की अधिक से अधिक संभावना है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल आसमान साफ रहेगा और तेज धूप देखने को मिलेगी। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

