क्या हैं आंदोलन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगें?

What are demands of the farmers: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर अपने डेरा जमा लिया है। पुलिस ने जगह-जगह रास्ता रोक दिया है, ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। दूसरी ओर, किसान भी दिल्ली में घुसने के लिए आमादा हैं। पिछली बार लगभग एक साल चले आंदोलन के बाद भी किसानों की कई मांगें अब भी अधूरी हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या हैं किसानों की मांगें....