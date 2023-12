सांसदों के निलंबन को लेकर मोदी व भाजपा के खिलाफ क्या बोले खरगे?

What did Mallikarjun Kharge say against Narendra Modi and BJP? : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने संसद के दोनों सदनों से विपक्षी दलों के 141 सांसदों के निलंबन को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) देश में एक ही दल का शासन स्थापित करना चाहते हैं।