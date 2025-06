दुनिया के देशों में कब और कैसे होती है जनगणना, कुछ देशों में हर साल होती है गिनती

When and how is census conducted in world: भारत में 16वीं जनगणना की घोषणा की जा चुकी है। दुनिया के ज्यादातर देशों में दशकीय यानी 10 साल के अंतराल से जनगणना होती है। अमेरिका में भी जनगणना (US Census) हर 10 साल में एक बार आयोजित की जाती है। अमेरिकी संविधान द्वारा जनगणना को अनिवार्य किया गया है। जनगणना के माध्यम से देश की आबादी की गणना के साथ ही विभिन्न जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है।