ज्ञानेश कुमार होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

Who is Gyanesh Kumar New Chief Election Commissioner : देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे। ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार का स्थान लेंगे जो मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। अभी ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त थे। 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।