कौन हैं मरांग बुरु और क्या है झारखंड के आदिवासियों का इनसे संबंध, विवाद भी है

Who is Marang Buru in Jharkhand: किसी के निधन पर आमतौर पर कहा जाता है कि ईश्वर, भगवान या परम पिता परमेश्वर शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन, झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने एक सीआरपीएफ के जवान की शहादत पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मरांग बुरु शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें। आखिर कौन हैं मरांग बुरु और क्या है झारखंड के आदिवासियों से इनका संबंध? आइए जानते हैं विस्तार से...