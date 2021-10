बांग्लादेश : क्यों निशाने पर हैं हिन्दू मंदिर और पूजा मंडप?

Shame on @UN ! @StateIRF

Shame on @albd1971!

International Society for Krishna Consciousness(ISKCON) Acharya Founder AC BHAKTIVEDANTA SWAMI PROBHUPAD's sculpture is burnt in Noakhali, Bangladesh today. @iskcon @IskconInc @ISKCON_Dwarka @india_iskcon @TulsiGabbard @JoeBiden pic.twitter.com/JSGqib2O0E