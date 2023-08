भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर के इतिहास रच दिया। इस उपलब्‍धि से पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्‍धि की वाह-वाही कर रह है। बता दें कि 23 अगस्‍त को भारत ने अपने चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा, जिसके बाद ये घटना स्‍वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई।





India has become the first country to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon so why did we send them £33.4 million in foreign aid which is set to rise to £57 million in 24/25



Time we get our money back. — Sophie Corcoran (@sophielouisecc) August 23, 2023

इसी बीच ब्रिटिश पत्रकार सोफी कोरकोरन (Sophie Corcoran) की ट्वीट से सोशल मीडिया में एक बहस छिड़ गई है। दरअसल, सोफी ने अपने ट्वीट में ब्रिटेन द्वारा भारत की स्पेस एजेंसी को दी जाने वाली सहायता राशि की वापस मांग कर दी है।सोफी ने ट्वीट में लिखा—India has become the first country to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon so why did we send them £33.4 million in foreign aid which is set to rise to £57 million in 24/25. Time we get our money back.