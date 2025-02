दिल्ली में 'बिहारी' को CM बनाकर 1 तीर से 2 निशाने साध सकती है भाजपा, कौन हैं दावेदार

Who will become Chief Minister of Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को घोषित हो चुके हैं, लेकिन भाजपा अब तक मुख्‍यमंत्री पद के नाम की घोषणा की नहीं कर पाई है। कई नाम सामने आए और फिर पीछे भी चले गए। लेकिन, अंतिम नाम अभी तक सामने नहीं आया। अब चर्चा है कि भाजपा किसी ऐसे विधायक को दिल्ली का मुख्‍यमंत्री बना सकती है, जो मूलत: बिहार का रहने वाला हो। ऐसा करके भाजपा एक तीर से दो निशाने साध सकती है। इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यदि पूर्वांचली दिल्ली का मुख्‍यमंत्री होता है तो निश्चित ही भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है।