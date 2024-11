संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी अनुमति

winter session of parliament: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) 25 नवंबर से आरंभ होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ का जश्न 26 नवंबर को संविधान सदन (Old Parliament) के केंद्रीय कक्ष में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है।