नए आधार एप में घर बैठे बदल सकेंगे नाम और पता, किसी दस्‍तावेज की नहीं होगी जरूरत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (18:15 IST)
अब घर बैठे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदले जा सकेंगे। दरअसल, सरकार ने नए आधार एप में इस सुविधा को शुरू कर दिया है। वहीं, एड्रेस, नाम और ईमेल आईडी भी अपडेट करने की सुविधा जल्द शुरू होगी। नई डिजिटल सर्विस की घोषणा आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने की है।

सबसे खास बात यह है कि इन बदलावों के लिए किसी तरह के डॉक्‍यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आधार में एड्रेस अपडेट करने की सुविधा साल 2016 से है, लेकिन अब इसे नए एप में शुरू किया गया है।

डॉक्‍यूमेंट की जरूरत नहीं : बता दें कि इन बदलावों के लिए यूजर्स को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। एप पर OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से सबकुछ चेंज किया जा सकेगा। इस सर्विस से दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोग, सीनियर सिटिजन और माइग्रेट करने वालों को आसानी होगी।

कैसे काम करेगी नई सेवाएं : UIDAI के मुताबिक एप के जरिए आधार में अपडेट की प्रोसेस काफी सरल है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी।

नए आधार एप में घर बैठे बदले नाम और पता
कैसे होगा, क्‍या करना होगा?
  • सबसे पहले यूजर्स को AADHAAR एप डाउनलोड करना होगा। यहां यूजर्स को अपना आधार नंबर डालकर लॉगिन करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा।
  • वेरिफिकेशन करना होगा।
  • आगे इस्तेमाल के लिए 6 अंकों का लॉगिन PIN सेट करना होगा।

एप में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होगा?
  • 6 अंकों का PIN डालकर आधार एप में लॉगिन करें।
  • स्क्रोल करके नीचे जाएं, सर्विसेज में 'माय आधार अपडेट' पर क्लिक करें।
  • सबसे पहले मोबाइल नंबर अपडेट का ही ऑप्शन आएगा, क्लिक करें।
  • यहां जरूरी डिटेल पढ़ें, कंटिन्यू पर क्लिक करें।
  • मौजूदा मोबाइल नंबर डालें, OTP वेरिफाई करें।
  • नया मोबाइल नंबर डालें OTP वेरिफाई करें।
  • फेस ऑथेंटिकेशन होगा, कैमरे में देखकर एक बार आंख बंद करें खोलें।
  • पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, 75 जमा करने के बाद प्रोसेस पूरी हो जाएगी
 
