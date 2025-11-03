chhat puja

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिए

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 3 नवंबर 2025 (16:50 IST)
E-Aadhaar News : अब आधार कार्ड में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर जैसे छोटे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों की लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI  जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है। इसमें घर बैठे आप आधार में करेक्शन कर सकेंगे।

अभी तक आधार में किसी भी बदलाव के लिए लोगों को नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था और दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी जमा करानी होती थी।  e-Aadhaar ऐप इन परेशानियों को खत्म करेगा। इससे लोग अपने घर से ही डिजिटल तरीके से अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। इससे समय, कागजी काम और यात्रा- तीनों की बचत होगी. साथ ही रिकॉर्ड्स की सटीकता भी बढ़ेगी।
e-Aadhaar ऐप को DigiLocker और UMANG जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ा जाएगा ताकि एकीकृत डिजिटल पहचान इकोसिस्टम तैयार हो सके. यह ऐप सुरक्षा, सुविधा और तकनीक- तीनों को जोड़ते हुए भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अहम हिस्सा बनने जा रहा है।
 
क्या हैं e-Aadhaar App की खूबियां
इस एप से यूजर्स अपने एड्रेस, बर्थ डेट और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां में बदलाव कर सकेंगे।  ऐप को सरकारी डेटाबेस से जोड़ा जाएगा ताकि दस्तावेजों की ऑटो-वेरिफिकेशन संभव हो सके। एक्जामपल के तौर परपासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जानकारी अपने आप जांची जा सकेगी। इससे अपडेट की प्रक्रिया तेज और त्रुटिरहित होगी। 
 
इससे पहचान से जुड़ी गलतियों की संभावना बहुत कम रह जाएगी। ऐप की सहायता से लोगों को आधार केंद्रों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ समय बल्कि यात्रा खर्च भी बचेगा। लंबे समय से चली आ रही झंझट भरी प्रक्रिया अब कुछ ही क्लिक में पूरी हो जाएगी। AI आधारित वेरिफिकेशन पहचान की धोखाधड़ी (Identity Fraud) को भी रोकने में मदद करेगा। ऐप के जरिए अपडेट कुछ घंटों में पूरे हो सकेंगे, जो पहले कई दिनों में होते थे।  
 
डेटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान
e-Aadhaar ऐप में सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकें जोड़ी जा रही हैं। इसमें AI आधारित ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि जानकारी में बदलाव वही व्यक्ति कर रहा है जिसका आधार है. हालांकि, बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए अभी भी केंद्र पर जाना जरूरी रहेगा ताकि सुरक्षा में कोई कमी न आए।
 
कब होगा लॉन्च
e-Aadhaar ऐप 2025 के अंत तक एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा। नागरिकों को अपने आधार डिटेल्स को संभालने का एक आधुनिक, सुरक्षित और आसान माध्यम मिलेगा। यह भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को एक नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है। Edited by : Sudhir Sharma

