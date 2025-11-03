Dharma Sangrah

Share Bazaar में हुई मामूली बढ़त, Sensex 84000 के करीब पहुंचा, Nifty भी चढ़ा

हमें फॉलो करें There was a slight increase in stock market today

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 3 नवंबर 2025 (16:42 IST)
Share Market Update News : शेयर बाजार में आज सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 39 अंक की बढ़त के साथ आज 83978.49 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 41 अंक चढ़कर 25763.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। आज वोडाफोन-आइडिया, श्रीराम फाइनेंस और HFCL ने क्रमशः 9.28 फीसदी, 6.35 फीसदी और 5.44 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ बड़ोदा और गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में भी क्रमशः 4.60 फीसदी और 4.09 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
 
सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 95,447.38 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। आज शेयर बाजार ने गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन 2 घंटे की ट्रेड के बाद अचानक सेंसेक्स और निफ्टी ने पलटी मार दी। सेंसेक्स जहां 84000 के पार निकल गया, तो वहीं निफ्टी भी तेज चाल चलता नजर आया।
सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 4 के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 95,447.38 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। शीर्ष 10 कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई।
