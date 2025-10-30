chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में आई गिरावट, इस कारण लुढ़के Sensex और Nifty

Advertiesment
हमें फॉलो करें Stock market fell in early trade

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (11:42 IST)
Share Market Update News : शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 355.57 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,641.56 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 113.65 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,940.25 स्तर पर बना हुआ था। एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले रुझान और फेडरल रिजर्व के बयान ने निवेशकों का मूड ठंडा कर दिया था। ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। एशियाई बाजार भी ज्यादातर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं।

खबरों के अनुसार, शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 355.57 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,641.56 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 113.65 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,940.25 स्तर पर बना हुआ था। एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले रुझान और फेडरल रिजर्व के बयान ने निवेशकों का मूड ठंडा कर दिया था।
ALSO READ: Share Bazaar में लौटी बहार, Sensex 567 अंक उछला, Nifty भी 26000 के करीब
ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। एशियाई बाजार भी ज्यादातर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका में मौद्रिक नीति में ढील से भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। दिग्गज शेयर जैसे Airtel, Sun Pharma, ITC, Tata Steel, Reliance और Infosys में बिकवाली हावी रही।
ALSO READ: Share Bazaar की तेजी पर लगा विराम, Sensex 345 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट
L&T, Tata Motors PV और Bajaj Finance जैसे शेयरों में हल्की खरीदारी दिखी। Bharti Airtel, Sun Pharma, ITC, Tata Steel, Power Grid, Reliance Industries, Titan, Kotak Bank, Infosys, Axis Bank, Trent और HCL Tech में 1.5% तक की गिरावट आई। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार की दिशा अब ग्लोबल संकेतों और कॉर्पोरेट नतीजों पर निर्भर करेगी। फेड के बयान से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सिवान में ASI की हत्या, शव को सुनसान इलाके में फेंका

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels