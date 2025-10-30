शुरुआती कारोबार में Share Bazaar में आई गिरावट, इस कारण लुढ़के Sensex और Nifty

Share Market Update News : शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 355.57 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,641.56 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 113.65 अंक या 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,940.25 स्तर पर बना हुआ था। एशियाई बाजारों से मिले मिले-जुले रुझान और फेडरल रिजर्व के बयान ने निवेशकों का मूड ठंडा कर दिया था। ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। एशियाई बाजार भी ज्यादातर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं।



