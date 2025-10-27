Hanuman Chalisa

Share Bazaar में लौटी बहार, Sensex 567 अंक उछला, Nifty भी 26000 के करीब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (18:48 IST)
Share Market Update News : हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को यानी आज शेयर बाजार में बड़ा उछाल आया है। सेंसेक्स 567 अंक की छलांग लगाकर 84779 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ते हुए 171 अंक की बढ़त के साथ 26000 के आंकड़े करीब पहुंच गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को यानी आज शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की।

ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों ने निवेशकों का जोश बढ़ा दिया। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 567 अंक की बढ़त के साथ 84,778.90 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 170 अंक चढ़कर 25,966 के लेवल पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों, खासकर अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत मिले।
अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए हैं, जिससे यह उम्मीद बंधी है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (वहां का सेंट्रल बैंक) शायद ब्याज दरें घटा सकता है। सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 20 स्टॉक्स में तेजी देखी गई। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV), एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहे।

टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV), एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहे। बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स ने करीब 2% की मजबूती दिखाई। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI जैसे दिग्गज शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हुई। एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने भी भारतीय मार्केट को सहारा दिया।
विदेशी बाजारों की मजबूती और घरेलू निवेशकों की आक्रामक खरीदारी से बाजार में तेजी बनी रह सकती है। शुक्रवार, 24 अक्टूबर को सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84212 पर और निफ्टी 97 अंक लुढ़ककर 25795 पर बंद हुआ था।
Edited By : Chetan Gour

