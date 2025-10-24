Share Bazaar की तेजी पर लगा विराम, Sensex 345 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

Share Market Update News : शेयर बाजार में आज 6 दिनों की बढ़त के बाद गिरावट दर्ज की गई। इस बीच 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,211.88 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96.25 अंक या 0.37 प्रतिशत गिरकर 25,795.15 पर आ गया। बाजार में गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।



