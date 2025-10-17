Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex उछलकर 83950 के पार, Nifty भी चढ़ा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indian stock market remains at highest level

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (17:11 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार आज उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,952.19 पर और निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 पर था। धनतेरस के एक दिन पहले भारतीय बाजारों ने मजबूती के साथ क्लोजिंग दी, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है। गुरुवार को भी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 862.23 अंकों की छलांग लगाकर 83467.23 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 261.75 अंक चढ़कर 25585.30 के स्तर तक पहुंच गया। 
 
खबरों के अनुसार, शेयर बाजार आज उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,952.19 पर और निफ्टी 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,709.85 पर था। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.37 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।
 
निफ्टी ऑटो (0.66 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.57 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.37 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (0.36 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकों की आगामी आय और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव कम होने के संकेतों ने समग्र उद्योग जगत में आशावाद को बढ़ावा दिया है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। 
ALSO READ: दिवाली से पहले Share Bazaar में बहार, Sensex 862 अंक उछला, Nifty भी 25580 के पार
शेयर बाजार की चमक में सबसे ज्यादा योगदान बैंकिंग शेयरों का रहा। बैंक निफ्टी ने ट्रेडिंग के दौरान 57,830.20 का नया ऑल-टाइम हाई बनाया। यह मार्च 2025 के अपने निचले स्तर 47,853.95 से लगभग 10,000 अंकों की शानदार बढ़त को दिखाता है। इस पूरे सप्ताह बैंक निफ्टी 2% चढ़ा, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 1.7% की तेजी देखने को मिली।
 
धनतेरस के एक दिन पहले भारतीय बाजारों ने मजबूती के साथ क्लोजिंग दी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 21 पैसे मजबूत होकर 87.75 पर पहुंचा। अमेरिकी करेंसी की कमजोरी और आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप से रुपया मजबूत हुआ। रुपए की यह बढ़त विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मददगार साबित हुई।
ALSO READ: Share Bazaar में आया उछाल, Sensex 575 अंक चढ़ा, Nifty भी 25300 के पार
इससे पहले यानी गुरुवार को भी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 862.23 अंकों की छलांग लगाकर 83467.23 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 261.75 अंक चढ़कर 25585.30 के स्तर तक पहुंच गया, जो करीब 4 महीने का सबसे उच्च स्‍तर रहा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कौन हैं रिवाबा जडेजा, जिन्हें भूपेंद्र पटेल ने बनाया मंत्री

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels