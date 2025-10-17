कौन हैं रिवाबा जडेजा, जिन्हें भूपेंद्र पटेल ने बनाया मंत्री

Rivaba Jadeja news in hindi : गुजरात के मुख्मंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए हर्ष संघवी, जीतू वाघानी, अर्जुन मोढवाड़िया समेत 25 मंत्रियों को शामिल किया है। भूपेंद्र पटेल की नई टीम में जामनगर नार्थ से विधायक रिवाबा जडेजा भी शामिल हैं। जानिए कौन हैं रिवाबा जडेजा जिन्हें भूपेंद्र पटेल ने अपनी टीम में शामिल किया है। ALSO READ: भूपेंद्र पटेल की नई टीम में 26 मंत्री, यह दिग्गज संभालेंगे गुजरात की कमान

2016 में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा से शादी करने वाली रिवाबा जडेजा जूनागढ़ की रहने वाली हैं, हालांकि उनके पिता लंबे समय से राजकोट में रह रहे हैं। रिवाबा का जन्म राजकोट में हुआ था। उनके पिता हरदेव सिंह सोलंकी बड़े उद्योगपति और ठेकेदार हैं। रिवाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। रिवाबा जडेजा राजपूत समाज के संगठन करणी सेना से भी जुड़ी हैं।

2019 में भाजपा में शामिल होने के बाद रीवाबा जडेजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उस वक्त उनके साथ रवींद्र जडेजा भी थे। भाजपा में शामिल होने के बाद से रीवाबा लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। वह लगभग हर सुबह अपना क्षेत्र छोड़ जामनगर उत्तर में देर शाम तक सक्रिय रहती थीं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए भी काफी काम किया।

2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिवाबा जडेजा को गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव मैदान में उतारा था। इसके लिए पार्टी ने तत्कालिन विधायक धर्मेन्द्रसिंह एम. जडेजा का टिकट काट दिया।

2023 में चेन्नई सुपरकिंग्स के आईपीएल जीतने के बाद एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमे रविंद्र सिंह जडेजा की पत्नी जीत के बाद उनके पैर छू कर और उन्हें गले लगा कर बधाई दे रही हैं। जडेजा की पत्नी रीवाबा का यह सांस्कारिक अंदाज लोगों के दिलों को छू गया। 2024 में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा भी भाजपा में शामिल हो गए।

रिवाबा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फॉलोअर्स से अपने अंदाज में इंटरैक्ट भी करती हैं। रिवाबा जडेजा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखती हैं और क्रिकेट के मैदान पर रवींद्र जडेजा का हौसला भी मजबूत करती हैं।

