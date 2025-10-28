शेयर बाजार ने लगाई छलांग, सेंसेक्स 84,880 के पार, निफ्टी भी चढ़ा

घरेलू शेयर बाजार में बढ़त का दौर मंगलवार को भी जारी है। सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर एक समय बीएसई सेंसेक्स 101.29 या 0.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,880.13 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी भी 19.20 अंक की बढ़त के साथ 25,985.25 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। शुरुआती सत्र में बीएसई मिडकैप इंडेक्स सपाट कारोबार कर रहा है, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.4% की बढ़त देखी जा रही है।





एनएसई पर एसबीआई, टाटा स्टील, एलएंडटी, टाइटन कंपनी और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर प्रमुख बढ़त दर्ज करने वालों में शामिल हैं। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, डॉ. रेड्डीज लैब्स और टीसीएस जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में, निफ्टी में 1,491 स्टॉक हरे निशान में और 874 लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। 121 स्टॉक बिना किसी बदलाव के रहे।





आज के सत्र में निवेशकों की नजर इंडस टावर्स, इंटरग्लोब एविएशन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन ऑयल, केनरा एचएसबीसी लाइफ सहित कई स्टॉक्स पर हैं। यह स्टॉक्स अपनी अलग-अलग वजहों से खबरों में हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे गिरकर 88.40 पर आ गया। महीने के आखिर में इंपोर्टर्स की डॉलर डिमांड और ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल की वजह से यह दबाव बना। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि इन्वेस्टर्स आगे के संकेतों के लिए बुधवार को फेडरल रिजर्व के पॉलिसी फैसले पर नज़र रख रहे हैं। मार्केट 25-बेसिस-पॉइंट रेट कट की 97.8 परसेंट संभावना बता रहे हैं, और उन्होंने कहा कि दिसंबर में एक और कटौती की उम्मीद है।

