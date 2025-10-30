Share Bazaar में बड़ी गिरावट, Sensex 593 अंक लुढ़का, Nifty भी 26000 के नीचे

Share Market Update News : विदेशी कोषों की ताजा बिकवाली और अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर स्पष्ट रुख न आने से शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 593 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी भी 176 अंक गिरकर 26000 के नीचे आ गया। इस बड़ी गिरावट में निवेशकों के 1.82 लाख करोड़ रुपए डूब गए। कारोबार के अंत में निफ्टी 176.05 अंक या 0.68% की गिरावट के बाद 25,877.85 अंक पर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.70% टूटकर 84,404.46 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.70% टूटकर 84,404.46 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 684.48 अंक गिरकर 84,312.65 अंक पर आ गया था। हालांकि बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स लगभग सपाट बंद हुए।
निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 0.81% टूटा। फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में लगभग 0.7% की गिरावट रही। IT, FMCG और ऑटो सेक्टर में भी हल्की कमजोरी दर्ज की गई। सेंसेक्स के ये 5 शेयरों में भारती एयरटेल (Bharti Airtel) का शेयर 1.54 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की है।
ज़्यादातर दिग्गज कंपनियों में निवेशकों ने मुनाफावसूली की। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका में मौद्रिक नीति में ढील से भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। फेड के बयान से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार की दिशा अब ग्लोबल संकेतों और कॉर्पोरेट नतीजों पर निर्भर करेगी।
