Mahindra की गाड़ियों में Samsung स्मार्टफोन कार की चाबी के रूप में होगा Use

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (16:55 IST)
सैमसंग (Samsung) ने ऐलान किया है कि अब सैमसंग वॉलेट के जरिए महिंद्रा (Mahindra) इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज़ के साथ डिजिटल कार की सपोर्ट फीचर उपलब्ध होगा। इस फीचर के साथ गैलेक्सी स्मार्टफोन यूज़र्स बिना फिजिकल चाबी के आसानी से अपनी कार को लॉक, अनलॉक और स्टार्ट कर सकेंगे। महिंद्रा समूह इस सुविधा को सैमसंग वॉलेट के साथ जोड़ने वाला भारत का पहला ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है। सैमसंग वॉलेट का डिजिटल कार की फीचर यूज़र्स को अपने वाहन तक आसान और सुरक्षित पहुंच देता है।  वे चाहें तो अपनी डिजिटल चाबी को परिवार या दोस्तों के साथ सीमित अवधि के लिए शेयर कर सकते हैं और एक्सेस को पूरी तरह नियंत्रित रख सकते हैं।
फोन गुम होने पर कर सकते हैं लॉक
अगर किसी यूजर का स्मार्टफोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो वह सैमसंग फाइंड सर्विस के माध्यम से अपने फोन को दूर से लॉक कर सकता है या उसका डेटा डिलीट कर सकता है, जिसमें डिजिटल कार की भी शामिल होगी। इसके अलावा, बायोमेट्रिक या पिन-बेस्ड ऑथेंटिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत यूजर ही वाहन तक पहुंच सकें, जिससे हर स्तर पर सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित रहती है।
 
क्या है Samsung Wallet
सैमसंग वॉलेट एक सुरक्षित और उपयोगी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जहां गैलेक्सी यूज़र अपनी डिजिटल कीज़, पेमेंट मेथड्स, आईडी कार्ड्स और अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्‍स एक ही ऐप में सुरक्षित रख सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म सैमसंग नॉक्‍सकी डिफेंस-ग्रेड सिक्योरिटी से सुरक्षित है और गैलेक्सी इकोसिस्टम से पूरी तरह एकीकृत है, जिससे यूज़र्स को हर दिन एक स्मार्ट, सुविधाजनक और भरोसेमंद डिजिटल अनुभव प्राप्त होता है।
 
सैमसंग इंडिया के सीनियर डायरेक्टर सर्विसेज़ एंड ऐप्स बिज़नेस मधुर चतुर्वेदी ने कहा कि हमें खुशी है कि अब महिंद्रा ई-एसयूवी के ओनर्स सैमसंग डिजिटल कार की के ज़रिए गैलेक्सी इकोसिस्टम का और भी स्मार्ट और सुरक्षित अनुभव ले सकेंगे। महिंद्रा के साथ यह साझेदारी हमारे उस विज़न का हिस्सा है, जिसके तहत हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तकनीक के ज़रिए और अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बना रहे हैं।
 
नलिनीकांत गोल्लगुंटा,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी – ऑटोमोटिव डिवीजन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड तथा एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने कहा कि हमारी इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज – XEV 9e और BE 6 अपनी उन्नत तकनीक और भविष्यवादी डिजइन के कारण ग्राहकों को बेहद पसंद आ रही हैं। सैमसंग के साथ साझेदारी के जरिए हम एक और अनोखा फीचर – डिजिटल कार की सैमसंग वॉलेट के माध्यम से ला रहे हैं, जिससे हर सफर और भी आसान और सुविधाजनक बनेगा। यह नवाचार महिंद्रा की उस प्रतिबद्धता को दोहराता है, जिसके तहत हम भारत के लिए प्रीमियम, स्मार्ट और अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ के जरिए उत्कृष्ट ओनरशिप अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।  Edited by : Sudhir Sharma

